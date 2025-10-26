Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Napoli-Inter , il migliore in campo nei nerazzurri per il quotidiano è Hakan Calhanoglu . Voto 6,5 per il centrocampista: "Il rigore, altre conclusioni. Uno dei pochi a cercare la porta con cattiveria e a tentare di dare ordine quando c’è confusione".

Il peggiore, invece, è Francesco Acerbi, 4,5: "Non aveva abboccato al falso 9 Dybala, stavolta Neres lo porta in giro, l’Inter si allunga e ciao… Anguissa gli sembra un Freccia Rossa". 5 per Cristian Chivu: "La cosa migliore la fa in conferenza stampa, respingendo gli alibi. Non riesce invece a intercettare il calo mentale dopo le 7 vittorie".