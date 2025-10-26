Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Napoli-Inter, il migliore in campo nei nerazzurri per il quotidiano è Hakan Calhanoglu. Voto 6,5 per il centrocampista: "Il rigore, altre conclusioni. Uno dei pochi a cercare la porta con cattiveria e a tentare di dare ordine quando c’è confusione".
ultimora
Gds – Napoli-Inter, pagelle: Calhanoglu il migliore, Acerbi il peggiore. Luis Henrique…
Il peggiore, invece, è Francesco Acerbi, 4,5: "Non aveva abboccato al falso 9 Dybala, stavolta Neres lo porta in giro, l’Inter si allunga e ciao… Anguissa gli sembra un Freccia Rossa". 5 per Cristian Chivu: "La cosa migliore la fa in conferenza stampa, respingendo gli alibi. Non riesce invece a intercettare il calo mentale dopo le 7 vittorie".
5 anche per Lautaro: "Il simbolo dell’escursione termica da Bruxelles a Napoli: un leone in coppa, qui si divora un paio di occasioni che potevano cambiare il match". 6 per Luis Henrique: "È entrato sul 3-1, a buoi scappati dalla stalla, soprattutto per far rifiatare il titolare Dumfries in vista della Fiorentina. Cosa poteva fare?".
Gli altri voti:
Sommer 5,5, Akanji 5, Bastoni 5,5, Dumfries 6, Barella 5,5, Mkhitaryan 6, Sucic 6, Frattesi 6, Dimarco 5,5, Bonny 6, Zielinski 5,5, Esposito 5,5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA