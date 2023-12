Napoli-Inter, i precedenti: il bilancio sorride ai nerazzurri. E gli attacchi…

Napoli e Inter sono le due migliori squadre del campionato in diverse voci statistiche offensive: i partenopei hanno collezionato più tiri (233 a 212) e giocato il maggior numero di palloni in area avversaria (414 a 400), mentre i nerazzurri guidano negli Expected Goals (25.9 contro 25.5) e hanno il miglior attacco del torneo con 30 reti contro le 26 dei campani.

