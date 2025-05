"E nell’incertezza ne sono state ordinate e già prodotte due. D’altronde, Igino e Alberto Iacovacci sono davvero gli artisti della coppe. Non c’è, infatti, un trofeo sportivo alzato verso il cielo d’Italia o d’Europa che non sia immaginato, creato e realizzato da questa azienda irpina. Non c’è campione che non abbia sullo scaffale di casa un trofeo che è stato prodotto dalla famiglia Iacovacci: vere e proprie opere d’arte, come le coppe di Mvp che vengono consegnate alla fine di ogni partita, è meticolosamente progettate e realizzate a mano, con lusso e raffinatezza", sottolinea il Mattino.