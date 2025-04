Cosa succede se Inter e Napoli terminano la Serie A con gli stessi punti raccolti in 38 giornate? Per lo scudetto c’è lo spareggio in gara secca

Alessandro Cosattini Redattore 20 aprile 2025 (modifica il 20 aprile 2025 | 17:12)

Cosa succede se Inter e Napoli terminano la Serie A con gli stessi punti raccolti in 38 giornate? Per lo scudetto c’è lo spareggio in gara secca. Ecco tutti i criteri e i precedenti per questa eventualità, dal sito di Sky Sport.