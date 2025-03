Le scelte di Simone Inzaghi per l'attesissimo Napoli-Inter

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio, cresce l'attesa per Napoli-Inter. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo aver conquistato la testa della classifica con 57 punti, a +1 proprio dai partenopei, grazie a 17 vittorie e 6 pareggi.

Simone Inzaghi punta sui titolarissimi e ritrova dal 1' Marcus Thuram. In porta Martinez, difesa formata da Bisseck, Acerbi e Bastoni. A centrocampo ritorno tra i titolari per Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan completano la mediana. Sulle fasce Dimarco a sinistra, Dumfries a destra. In attacco si ricompone la coppia gol Lautaro-Thuram.