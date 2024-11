Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha commentato la conferenza di Conte e la prossima gara con l'Atalanta : "L'Atalanta punta molto sull'uno contro uno, i duelli, riparte bene, è una delle partite più difficili del campionato. C'è stata la partita di Torino contro la Juventus, quella di Milano, ma questa è la più difficile perché l'Atalanta sa fare varie cose, pressa alto, riparte, va a duello, darà indicazioni importanti per il futuro del campionato.

Conferenza Conte? Fa il suo gioco, ma il Napoli è forte. L'organico è all'altezza di Inter e Juventus. Il Napoli invece è superiore all'Atalanta, ma è il gioco delle parti. Come rosa può mancare qualcosa ma non fa le coppe... noi dobbiamo analizzare con obiettività. Non è giusto neanche ridimensionare il Napoli nei confronti dell'Atalanta, ha vinto lo Scudetto, delle coppe, è più grande dell'Atalanta. Il Napoli sulla carta è più forte dell'Atalanta, la sfida è con altre. Obiettivo Champions? All'inizio sì, poi bisogna aggiornarla: ora questa domanda perde lavoro. Merito di Conte se il Napoli è lì, certamente, ma ora deve pensare ad obiettivi importanti. Sono convinto che nello spogliatoio fa passare altri messaggi".