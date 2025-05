Il volto di mister Conte e lo scudetto con il numero 4 stampati su una delle T-shirt celebrative già in produzione in alcune serigrafie a Napoli dove il tifo per gli azzurri e lo spirito imprenditoriale vince sulla cauta scaramanzia. Succede anche in un laboratorio a conduzione familiare nella zona di piazza Carlo terzo dove da giorni telai e presse sfornano le magliette che tra poco, qui si spera, verranno messe sul mercato.