E' il Napoli la principale candidata allo scudetto? E' questa la domanda che si pongono a DAZN dopo la vittoria della squadra di Conte contro la Juventus in rimonta. Apre il dibattito Ciro Ferrara: "Quello di oggi è un messaggio importantissimo, ma non l'unico da parte del Napoli. C'è e ci sarà fino alla fine del campionato, poi che arrivi prima o seconda non lo so. Hanno reagito come fanno le grandi squadre che vogliono a tutti i costi un obiettivo".