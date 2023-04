Napoli, Spalletti: “Non crediamo di aver già vinto. Il distacco dalle altre…”

Le parole dell'allenatore toscano alla vigilia del prossimo impegno di campionato contro il Milan

Daniele Vitiello

"Noi non crediamo di aver già vinto", parola di Luciano Spalletti. L'allenatore toscano ha presentato in conferenza stampa Napoli-Milan di domani sera al Maradona. Queste le sue considerazioni ai microfoni dei cronisti a Castel Volturno: "Non pensiamo a ciò che sarà la prossima stagione, le prossime partite, non facciamo confusione perché questo modo di pensare se lo possono permettere solo i superficiali".

Grande spazio inevitabilmente all'assenza di Viktor Osimhen: "E' un'assenza che pesa, inutile girarci intorno, però poi di fianco c'è anche quello che ha detto Pioli che mi trova d'accordo (ride, ndr), quando è mancato la squadra ha saputo sopperire e tutti hanno dato qualcosa in più per far vedere lo stesso Napoli, giocando da Napoli, con lo stesso gioco di sempre. La differenza l'hanno fatta anche giocatori come il Cholito, lui sa che mestiere fa. Osimhen torna per la Champpions? Siamo quasi convinti di sì, ma c'è da vedere il percorso. Però per quello che ci ha detto il medico e le sue capacità di recupero siamo fiduciosi".

Il rinnovo? "Non disperdo energie in nessun altro pensiero banale. Poi credo che la società abbia la possibilità di prolungare il contratto, per cui di cosa si parla? Qualcosa che non fa parte di questa conferenza. Il presidente ha l'opzione... ma a me non interessa niente del contratto! Penso solo ai risultati e spero i giocatori facciano lo stesso. Parlare dei prossimi contratti serve a creare confusione: glielo ridico. Lei ci torna, è comodo per lei. Pure sui giocatori, rinnovi, adeguamenti, si rischia di fare confusione sulla vita attuale: deve esserci un solo pensiero, questo risultato ed i tifosi sanno quant'è importante!".

Sul Napoli battibile per molti.

"Non esistono squadre perfette, tutte si possono battere, poi chi ha vinto meno è stimolato dal voler battere chi ha vinto quasi sempre. Sono convinto che la nostra squadra ha fatto un bel percorso, bisognerebbe rivedere i punti dell'anno scorso se sono state mediocri le inseguitrici o se ha fatto un bel percorso chi è in testa. L'anno scorso c'erano 4-5 punti dalla seconda, se ora ce ne sono 20 non è perché hanno fatto peggio le altre come dite ma perché la nostra ha fatto qualcosa di straordinario. Non ci togliete quello che ci meritiamo, carta canta. Il percorso è straordinario".