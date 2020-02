Brute notizie per Gennaro Gattuso: il tecnico del Napoli, in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter in programma questa sera a San Siro, dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, appena rientrato in campo domenica scorsa nella sfida persa contro il Lecce, ha accusato un nuovo risentimento muscolare, che lo costringerà a saltare la gara contro i nerazzurri.