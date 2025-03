Napoli, tifoso sputa a Farris: 12.000 euro di multa al club di De Laurentiis

Sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo relative a Napoli-Inter. Il club campano è stato multato per avere, un suo tifoso, sputato all'indirizzo dell'allenatore in seconda dell'Inter:

"Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all'indirizzo dell'allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo"