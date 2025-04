Brutte notizie per Antonio Conte a poche ore dalla sfida di campionato del Maradona contro i granata di Vanoli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli e Antonio Conte devono affrontare un imprevisto a poche ore dalla sfida contro il Torino, in programma questa sera alle 20:45.

Giacomo Raspadori, ex attaccante del Sassuolo, ha accusato un attacco febbrile e la sua presenza in campo è fortemente in dubbio.