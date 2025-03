Un'impresa serve all'Italia di Luciano Spalletti per ribaltare il pronostico e volare, per la terza volta consecutiva, alle Final Four di Nations League. Un'impresa come quella del 2006 quando, Totti e compagni, batterono, proprio a Dortmund, la Germania padrona di casa per volare a Berlino e prendersi il quarto titolo mondiale.

Domenica sera, al Westfalenstadion, la posta in gioco sarà meno alta, si gioca il ritorno dei quarti della competizione continentale, ma di uguale importanza con i favori del pronostico che saranno, però, tutti di marca tedesca. La Germania, infatti, è favorita, per gli esperti Sisal, a bissare il successo di San Siro a 1,75 rispetto al 4,25 dell'Italia mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Pareggio che, naturalmente, favorirebbe Goretzka e compagni per il passaggio turno offerto a quota rasoterra, 1,09, rispetto alla qualificazione azzurra che si gioca a 7,50. L'ipotesi che la gara si allunghi ai supplementari è a 6,00 mentre per una soluzione ai calci di rigore si sale fino a 11,50. È probabile che si vedano marcature da ambo le parti, il Goal è dato a 1,85, mentre un altro Ribaltone, come accaduto al Meazza, a 7,50 non è da escludere. In una girandola di marcature, la Germania, a 1,60, è avanti per segnare la prima rete del match rispetto all'Italia, in quota a 2,75.