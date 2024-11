Roma, 18 nov. (LaPresse) - La Francia ridimensiona l'Italia. Come riporta Agipronews con il ko di San Siro si sono assottigliate, secondo gli esperti, le chance che gli Azzurri vincano la Nations League: un trionfo della nazionale di Spalletti è proposto a 7,50 sia su William Hill sia su 888 sport, mentre prima della sfida di domenica pagava circa 6 volte la posta. Pesa il secondo posto con cui l'Italia ha chiuso il girone B della Lega A, che la costringerà a una sfida nei quarti contro Portogallo, Germania o Spagna giocando il ritorno in trasferta.

Proprie le Furie Rosse, vincitrici dell'ultimo Europeo e dell'ultima edizione della Nations League, restano le grandi favorite degli esperti: un loro successo è in lavagna a 4,33, la Germania è molto vicina e si gioca a 4,50. Alle loro spalle, entrambe fissate a 5, Francia e Portogallo, trascinate dai gol di due "vecchie conoscenze" della Serie A, Rabiot e l'eterno Cristiano Ronaldo. Danimarca - in lizza per la qualificazione ai quarti con la Serbia - e Olanda sono fissate a 15, mentre la Croazia terza all'ultimo Mondiale vale 17.