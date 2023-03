Nazionali, Brozovic titolare in Croazia-Galles di stasera

Hakan Calhanoglu è in campo in questo momento in Armenia-Turchia, ma non sarà l'unico calciatore dell'Inter impegnato oggi con le varie nazionali. Alle 20:45, infatti, sarà il turno di Marcelo Brozovic, in Croazia-Galles. Il centrocampista nerazzurro è nei titolari comunicati da Dalic per la gara di qualificazione ai prossimi europei. Con lui anche tre vecchie conoscenze dell'Inter: Mateo Kovacic, Marko Livaja e Ivan Perisic.