Hakan Calhanoglu sa bene quanto sia importante gestirsi in questo momento della stagione. Gli impegni si moltiplicano e il turco, fondamentale per Inter e nazionale, vuole essere determinante su più fronti. Vincenzo Montella ha deciso per questo di lasciarlo in campo appena 45 minuti nel match di Nations League contro il Galles in corso di svolgimento in Turchia.