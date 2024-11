All'Inter non ha ancora trovato forse lo spazio che spera di ottenere. Taremi è arrivato in estate consapevole di essere alternativa di livello a Thuram e Lautaro, ma vuole dire la sua e diventare importante per Simone Inzaghi nell'arco della lunga stagione. In attesa di aumentare ancora di più il suo minutaggio con il club, torna a vestire la maglia dell'Iran, da riferimento assoluto.