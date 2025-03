Non solo Taremi e Calhanoglu in campo tra gli interisti in giro per il mondo con le loro nazionali, oltre a quelli impegnati in Italia-Germania al Meazza. In serata erano impegnati altri nerazzurri, non tutti però poi impiegati dai propri commissari tecnici. Marko Arnautovic ha giocato 90' in Austria-Serbia, contribuendo con un assist al gol che ha momentaneamente portato i suoi in vantaggio. Di Samardzic, invece, il sigillo del definitivo 1-1.