Nazionali, Iran-Emirati Arabi 2-0: Taremi in panchina per tutta la gara

L'attaccante dell'Inter non ha preso parte alla sfida dei suoi compagni di nazionale valida per le qualificazioni al Mondiale

L'attaccante del'Inter, regolarmente a disposizione del suo commissario tecnico, ha guardato i compagni dalla panchina per tutta la gara. Taremi è arrivato in nazionale trascinandosi dietro gli acciacchi fisici che hanno complicato anche il suo rendimento con il club, ma rimane in ritiro e sarà comunque arruolabile per la prossima gara. Intanto il turno di riposo di oggi è una buona notizia per Simone Inzaghi. La speranza è che nel corso di questi giorni di allenamento possa migliorare la sua forma.