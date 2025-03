Parte dalla panchina Taremi nel primo dei due incontro dell’Iran in questa sosta per le nazionali. L’attaccante dell’Inter, punto fermo della sua nazionale, non è in campo nel match in corso di svolgimento contro gli Emirati Arabi Uniti. La gara, iniziata alle 17, è valida per la qualificazione al mondiale del 2026. Taremi, pronto a subentrare, è disponibile, seppur si trascini qualche problemino ormai da settimane, come sottolineato dallo stesso Inzaghi a più riprese.