Nazionali, le formazioni ufficiali di Austria-Serbia: Arnautovic titolare

L'attaccante nerazzurro è regolarmente in campo agli ordini del suo commissario tecnico per la gara di Nations League

C'è anche Austria-Serbia tra le gare di Nations League in programma questa sera. Match da tenere d'occhio per i tifosi dell'Inter, con Marko Arnautovic che sarà regolarmente in campo con la maglia della sua nazionale. La posta in gioco è alta, poiché l'Austria e la Serbia si contendono un posto nella Lega A della UEFA Nations League (UNL) per la prossima stagione 2026/27. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro: