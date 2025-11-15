Nazionali, le formazioni ufficiali di Turchia-Bulgaria: Calhanoglu titolare

La Turchia si gioca oggi parte delle residue speranze di accedere direttamente al mondiale. Seconda nel proprio girone, a tre punti dalla Spagna capolista, la squadra di Calhanoglu non può far altro che vincere e sperare in un passo falso degli spagnoli per giocarsi il tutto per tutto poi nello scontro diretto. Molto più probabile che la nazionale di Montella si giochi poi le sue carte agli spareggi come l'Italia. Intanto oggi si scende in campo, come detto, nel quinto turno del girone. Sulla strada dei turchi c'è la Bulgaria. Calhanoglu ancora titolare in mezzo al campo.
Qui le formazioni ufficiali:
TURCHIA Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yusek; Aydin, Guler, Yildiz; Akturkoglu.
BULGARIA Mitov; Gerogiev, Dimitrov, Chernev, Petrov; Krastev, Gruev, Kraev; Dimitrov, Despodov, Rusev.
