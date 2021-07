Juve, Nedved: “Festeggiato poco scudetto Sarri? Vero. Il quarto posto di Pirlo…”

Il vicepresidente del club bianconero ha parlato durante la presentazione dei calendari di Serie A del ritorno del tecnico

Sarri aveva detto: "La Juve non ha festeggiato lo scudetto che abbiamo vinto, ma ha festeggiato il quarto posto di quest'anno". Gli ha risposto Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, durante la presentazione dei calendari della Serie A. «Sarri è arrivato in una squadra forte in cui ha provato a fare il suo calcio. Ci è riuscito, a vincere al primo colpo. Vincere è una cosa da pochi non da tanti. Io sono stato contento di aver condiviso un percorso con lui alla Juve. Gli auguro di trovarsi bene alla Lazio», ha sottolineato.