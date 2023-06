Nela: “City favorito, ma mi auguro che l’Inter possa fare l’impresa. Juve? È una follia…”

Intervistato dal Giornale, Sebino Nela ha parlato delle tre italiane impegnate nelle finali europee. "Credo che il City sia favorito sull'Inter, ma mi auguro che i nerazzurri possano fare l'impresa. Roma e Fiorentina se la potranno giocare bene: per i viola c'è il fascino di affrontare un'inglese anche se il West Ham non ha disputato una stagione indimenticabile. E i giallorossi sono arrivati in fondo con il loro efficace gioco difensivo".