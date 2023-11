A Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Nesta ha parlato così verso Juventus-Inter, in programma dopo la sosta per le nazionali

A Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Nesta ha parlato così verso Juventus-Inter. “Molto importante avere lo zoccolo duro italiano e poi grandi stranieri che fanno la differenza. Nel mio Milan era così e abbiamo fatto il salto di qualità. Per come l’ho vissuta io, credo sia molto importante”, le dichiarazioni di Nesta in vista del derby d'Italia in programma dopo la sosta.