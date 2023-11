Inter-Dimarco, strada in discesa per il rinnovo: ingaggio raddoppiato, i dettagli

Non poteva scegliere un modo migliore per festeggiare i suoi 26 anni: una vittoria a San Siro con l'amata maglia dell'Inter, con un gol che entrerà nella leggenda. Serata da sogno per Federico Dimarco , che potrebbe presto scartare un altro regalo: il rinnovo di contratto con i nerazzurri.

Un accordo per il quale mancano solamente pochi dettagli, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Il club di viale della Liberazione nelle prossime settimane lo blinderà con un rinnovo fino al 2028.L'intesa definitiva non c'è ancora, ma gli incontri e i contatti con il procuratore inglese che lavora per la Roc Nations, l'agenzia che detiene la procura di Dimarco, hanno messo la strada in discesa.