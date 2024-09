Alla vigilia di Monza-Inter , nella tradizionale conferenza stampa che anticipa i temi della partita, hanno chiesto ad Alessandro Nesta di mercato e in particolare delle voci su Balotelli. L'ex Inter è svincolato dopo l'esperienza in Turchia e lo hanno accostato ad un ritorno in Italia, al club guidato da Galliani .

«Siamo questi, se ne arriva qualcuno ben venga. Col club non ho mai parlato dell'ex Balotelli», ha sottolineato l'allenatore riferendosi proprio alle indiscrezioni sull'ex nerazzurro. A proposito di ex, durante il botta e risposta coi giornalisti, l'allenatore ha parlato di quello che potrebbe essere un derby per lui dato il suo passato al Milan. Ma lui ha replicato: «Neanche quando ero un calciatore ce l'avevo con loro, gli interisti hanno sempre avuto grande rispetto con me e viceversa nei loro confronti, anche con il presidente Moratti», ha sottolineato.