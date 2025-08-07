Carlo Nesti, noto giornalista, nel suo focus per TMW ha analizzato cosa va e cosa no nel mercato che stanno conducendo tutte le squadre del nostro campionato. Spazio ovviamente anche all'Inter, che ha cambiato allenatore e ha dato il via a un nuovo progetto tecnico con Cristian Chivu. Questo il pensiero del giornalista a proposito di quanto fatto finora dai nerazzurri:
Nesti: “Inter, con Lookman attacco da urlo. Ma c’è un’altra urgenza”
Il pensiero del giornalista a proposito dei nerazzurri a meno di un mese dall'inizio del campionato e anche dalla fine del mercato
INTER +
"Se dovesse arrivare Lookman, talento imprevedibile, la rosa offensiva sarebbe da urlo: Lautaro, Thuram, Lookman, Bonny ed Esposito".
INTER -
"La difesa, non essendo arrivato Leoni, presenta ancora Acerbi (37 anni) e De Vrij (33 anni). Sono utili, ma non eterni: urge svecchiare".
