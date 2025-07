Dopo il grave infortunio occorso a Jamal Musiala durante i quarti di finale tra Psg e Bayern Monaco, non si sono fatte attendere le reazioni. Tra le più significative spiccano quelle del capitano della nazionale tedesca, Manuel Neuer, che non ha risparmiato critiche al collega Gianluigi Donnarumma, ritenuto responsabile dell'accaduto.

"Era una situazione in cui non era necessario entrare in campo in quel modo. Questo significa correre rischi. Era disposto ad accettare il rischio di infortunare l'avversario. Sono andato da lui e gli ho detto: 'Non vuoi andare a vedere il nostro giocatore?'. È una questione di rispetto, di andare lì e augurargli tutto il meglio. E lui l'ha fatto. Il fair play è sempre una parte fondamentale. Avrei reagito diversamente".