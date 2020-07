P. Neville: “Sbarazzarsi di Lukaku e Sanchez la cosa migliore fatta da Solskjaer”

Sono tanti i tifosi del Manchester United che in questi mesi hanno rimproverato Ole Gunnar Solskjaer per aver lasciato partire senza troppi patemi sia Romelu Lukaku che Alexis Sanchez, poi finiti all’Inter. Ma c’è chi invece ha apprezzato la mossa del manager dei Red Devils: il suo ex compagno di squadra, Phil Neville. Intervistato dalla BBC, infatti, l’ex difensore ha dichiarato:

“Sono stato molto fortunato a sedermi molte volte accanto a lui in carriera nello spogliatoio dello United. Quindi sapevo che era un conoscitore di sistemi e tattiche, parlava molto di giocatori. Per me la cosa più grande è stata sbarazzarsi di Lukaku e Sanchez. Finora ha fatto cose incredibili, anche perché sta gestendo una squadra come lo United con spensieratezza, nonostante prima di lui ci fossero stati tre manager con molta esperienza. Quando se ne è andato Lukaku sono tutti impazziti, perché non sapevano se giocatori come Martial, Rashford e Greenwood avrebbero rispettato le attese. E invece stiamo vedendo che hanno delle enormi prospettive“.

(Fonte: BBC)