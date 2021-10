Newcastle a PIF, in Premier League scoppia pure la protesta dei club

Le altre società preoccupate che il campionato inglese possa perdere in immagine dopo l'acquisizione da parte degli arabi del club inglese

Mentre in Italia,Suning si starebbe preparando a cedere a PIF l'Inter, in Premier starebbe prendendo piede la protesta. I club inglesi si lamentano per l'operazione che ha consegnato al fondo saudita il Newcastle.