Neymar è sempre più lontano dall'Arabia Saudita. Dopo quasi due anni e soltanto un gol e tre assist in appena 7 presenze, anche complici diversi infortuni, il fuoriclasse brasiliano potrebbe lasciare l'Al-Hilal, che lo aveva prelevato nell'estate del 2023 per circa 90 milioni dal Paris-Saint Germain. L'attaccante, con il contratto in scadenza il prossimo giugno, potrebbe quindi ripartire dagli Stati Uniti in Mls.