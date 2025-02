Neymar risorge con il Santos, gol da calcio d’angolo

Neymar cancella le perplessità sul suo rientro calcistico in Brasile e dimostra di vivere una seconda giovinezza calcistica con la maglia del Santos. L'attaccante, ex Barcellona e Paris Saint Germain, ha realizzato due assist e un gol da calcio d'angolo nella vittoria per 3-0 sull'Internacional de Limeira che ha regalato alla propria squadra la qualificazione ai quarti del campionato dello stato di San Paolo. "Ho fatto un bel colpo e sono riuscito a segnare il primo gol in corner diretto della mia carriera", ha detto sorridendo la star brasiliana di 33 anni.