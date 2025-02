Neymar a segno nel Santos, primo gol dopo 502 giorni

Contenuta la gioia nelle dichiarazioni del post partita: "spero sia l'inizio di una grande era per il Santos - le parole di Neymar -. Sapete l'amore che provo per questo club, finché sarò qui darò sempre il 100%. Perché ho firmato un contratto di soli sei mesi? Perché volevo fare le cose con calma, ci stiamo aiutando, io e il club, l'uno con l'altro e qui mi stanno aiutando a ritrovare la gioia di giocare al calcio. Non ho voluto fare un contratto lungo perché non sapevo come mi sarei sentito e cosa sarebbe successo in questi mesi. Io voglio fare tutto con calma, un po' alla volta. Intanto sono felice per il gol e perché sento che la mia condizione fisica sta migliorando".