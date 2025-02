Neymar torna in campo, 45 minuti giocati con il suo Santos

"Questa sera ho dimostrato di essere pronto per giocare - le sue parole al termine della partita -, la base c'era già, avevo solo bisogno di ritrovare il ritmo di gioco. Mi sento ancora ferito dalle parole di Jorge Jesùs, secondo cui non avevo la condizione per far parte della sua squadra: peccato che in allenamento io dimostrassi il contrario. Ero io che, nelle partitelle, facevo gol e distribuivo assist, e ciò vuol dire che ero nelle stesse condizioni degli altri. Ma questo, per fortuna, è il passato, ora per me c'è il Santos".