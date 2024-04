«Non ci siamo disuniti? Non è stato facile, se vieni da quattro sconfitte - anche se contro squadre molto forti, che giocano per l'alta classifica e quando vieni a Empoli non puoi pensare ad altro che a vincere e io lo so bene - ma siamo comunque riusciti ad uscirne a testa alta e oggi abbiamo dato una grande risposta», ha sottolineato il calciatore.