Fiorentina, Nico Gonzalez pronto a brillare a San Siro. L’argentino getta la sfida a Lautaro

"E’ stato uno dei trascinatori della Fiorentina che ha conquistato le finali di Coppa Italia e Conference League. Le ha perse entrambi e l’ultima per una beffa, con il gol all’ultimo respiro del West Ham. Per tacere del Mondiale. L’inverno scorso era in Qatar con l’Argentina pronto a giocarsi un posto in squadra. Ma un infortunio l’ha fatto rientrare, mentre la sua Nazionale conquistava il trofeo più ambito per ogni calciatore. Una mazzata che potrebbe farti cadere in depressione. Invece speedy Gonzalez è tornato a Doha per festeggiare con i compagni e con l’amico Lautaro", lo descrive La Gazzetta dello Sport.