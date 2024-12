Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha speso parole di elogio per Nico Paz, centrocampista offensivo classe 2004 rivelazione del Como, finito nel mirino di numerosi top club, Inter in testa: "È già caratterialmente pronto per una big, non a caso è il preferito di Messi e viene convocato in Argentina al posto di Dybala. È molto forte tecnicamente ma anche caratterialmente".