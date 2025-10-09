Dall'aula magna di Coverciano, il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha risposto alle domande dei giornalisti

Dall'aula magna di Coverciano, il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha risposto alle domande dei giornalisti. Il calciatore ha affrontate anche argomenti extra campo come la questione mediorientale. "Per rispetto delle competenze rimando a ciò che ha detto Gravina. Il calcio è uno sport basato sul rispetto delle regole e oggi più che ieri ogni guerra è una sconfitta per l'umanità".

Come nasce la tua passione per Guccini? — "Credo sia importante avere degli interessi al di fuori del calcio. Avere interessi nella letteratura, nel cinema, mi dà la possibilità di pensare anche ad altro. Mio papà ascoltava Guccini e quindi io l'ho ascoltato fin da piccolo, poi quando sono stato a Torino è nato questo rapporto ed è stato molto bello averlo incontrato".

Da appassionato di cinema c'è un film che accosteresti a questa convocazione? — "E' difficile. Ci sono molti film che mi piacciono, magari il mio percorso posso paragonarlo a '2001: Odissea nello spazio. Si passano anche momenti difficili, ma poi si riesce ad andare avanti e a ottenere ciò che si vuole".

