"Kanye West, che in autunno aveva assistito a Marassi a Genoa-Milan e martedì sera era a San Siro insieme alla moglie, l’italiana Bianca Censori, e a 20 collaboratori, per la gara tra l’Inter e l’Atletico Madrid, ha inserito i crediti della Curva Nord nel suo ultimo album “Vultures 1”, realizzato in collaborazione con Ty Dolla Sign e pubblicato pochi giorni fa. In particolare, la Curva è stata inserita nella voce “Choir Vocals” in “Carnival” e “Crowd Vocals” in “Stars”. Anche da quello era nata l’idea della presenza degli ultra al concerto di stasera ad Assago", aggiunge il quotidiano.