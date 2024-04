Non è previsto chissà quale cambio nella formazione che oggi affronterà il Torino a San Siro nella gara che segue la vittoria dello scudetto. A cambiare sicuramente sarà un difensore centrale e l'esterno sinistro. Acerbisi è fermato per curare la pubalgia, come lui stesso aveva spiegato, finora aveva stretto i denti. Dimarco invece ha un fastidio al polpaccio che verrà rivalutato e se il problema non scomparisse verrebbero fatti anche gli esami nei prossimi giorni. Potrebbe comunque andare in panchina per stare vicino ai compagni nel giorno della festa.