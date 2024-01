Nosotti: “Inter, importante il recupero di Dimarco. I detrattori di Inzaghi dicono…”

"Dimarco è un elemento distintivo anche nel modo di risalire il campo, di lavorare sugli esterni. Poi ha trovato una costante pericolosità in zona gol, ed è importante avercelo. Chi vuole fare il detrattore di Inzaghi dice che fa i cambi solo ruolo per ruolo ma vuol dire che li sa usare bene e ha i cambi a disposizione. Dimarco colpisce in questo calcio moderno per la voglia di essere interista, è la sua squadra. L'Inter è una squadra che palleggia, Dimarco con Juric giocava nei tre dietro anche per le sue grandi qualità"