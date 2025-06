Roberto Mancini nei giorni scorsi ha dichiarato di essersi pentito di aver lasciato la guida dell'Italia (con cui ha vinto l'Europeo). Di questo sfogo ha parlato in particolare Marco Nosotti, noto inviato di Skysport a seguito della Nazionale. Queste le parole dell'inviato rispetto all'ex ct, nonché ex allenatore dell'Inter.

"Che io sappia anche negli ultimi tempi, privatamente Mancini e Gravina si sono ritrovati, per una cosa personale e privata. Lui verrebbe qui a piedi, saltellando, su un piede solo però il modo in cui si sono lasciati e non si sono capiti ed è stato reso pubblico potrebbe creare forse qualche problema di identità, coerenza, serenità nel rapporto. Aveva portato sicuramente il 4-3-3 i cinque offensivi come modo di lavorare e una certa leggerezza", ha spiegato.

"E a volte quando arrivi in Nazionale hai bisogno di ritrovare un po' di serenità. Il che non vuol dire lavorare poco ma qualcosa per riacquistare i giocatori mentalmente, è un lavoro diverso da quello che si fa nei club. Credo che Mancini sia difficile torni. Ci sono equilibri delicati che non riguardano aspetti non tecnici o di campo. Gravina è all'ultimo mandato, ci sono pressioni esterne. Adesso tutti vogliono la testa di Spalletti o dello stesso Gravina. Bisogna capire se ci sarà un destino comune. I nomi che si fanno ora sono quelli di Ranieri o Pioli", ha sottolineato ancora il giornalista.