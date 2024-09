Notte prima del derby: Inter in ritiro, Milan no. La vigilia delle due milanesi

Manca poco per un altro derby. L'Inter e il Milan si preparano alla sfida in modi diversi. A cominciare dal ritiro: Inzaghiha deciso di far dormire i suoi alla Pinetina, tutti insieme. Fonsecanon ha optato per questo tipo di soluzione e ha preferito far tornare i suoi giocatori dalle loro famiglie. Il tecnico nerazzurro, come sempre in questi casi, serra le fila in vista delle gare di campionato e di CL. Allenamento di oggi alle 18 (compatibile con l'orario della gara di domani sera) cena attorno alle 20 e poi notte ad Appiano. Domattina la rifinitura tra le 11 e le 11.30 e la sessione video. Pranzo alle 13, riposo, merenda e partenza per San Siro alle 18.30.