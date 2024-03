Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Torino e Sampdoria, ha parlato anche del momento dell'Inter dopo gli ultimi risultati

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Torino e Sampdoria, ha parlato anche del momento dell'Inter dopo gli ultimi risultati. Ecco le sue dichiarazioni:

"L’Inter in Champions ha avuto paura di vincere la partita. Non è stata la solita Inter, quella che in campionato è sempre solida e determinata".