Novellino: “City? Inter non parte sconfitta, farà una grande partita”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Walter Novellino, tecnico, ha parlato così del futuro di Luciano Spalletti: "Spalletti ha deciso che andrà via da Napoli e così sarà, non so perché. De Laurentiis non lo conosco di persona, ma mi dispiace perché Spalletti è migliorato molto come allenatore e ha fatto un campionato straordinario quest'anno".