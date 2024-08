Sarà una stagione lunga. Mondiale per Club e nuova Super Champions. Il Corriere dello Sport ha spiegato come funzionerà il sorteggio

Sarà una stagione lunga. Mondiale per Club e nuova Super Champions . Il Corriere dello Sport ha spiegato come funzionerà il sorteggio di fine agosto.

"Un unico girone in stile campionato che sarà diviso in quattro fasce (stabilite dal ranking Uefa, unica eccezione il Real che detiene il trofeo, sarà la prima della prima fascia) da 9 squadre, con i club che giocheranno dunque 8 partite (4 in casa e 4 fuori) per determinare la classifica finale che darà accesso (dopo gli spareggi) agli ottavi. A questa fase accederanno direttamente le prime otto squadre, quelle dal 9º al 24º posto spareggeranno in due turni. Le altre saranno eliminate da tutte le coppe".