Cosa succederà se dopo la ripresa un calciatore è positivo? Ecco cosa dice protocollo FIGC

Non c’è nessuna certezza che basti. Che basti adottare tutte le misure di sicurezze previste dal protocollo FIGC per evitare eventuali nuovi contagi da coronavirus che potranno verificarsi dopo la ripresa. Se dovessero esserci nuovi contagi nel calcio italiano, come ci si comporterà? Il protocollo della Federazione Giuoco Calcio prevede un comportamento da adottare in caso di positività sospetta e uno in caso di positività conclamata.

CASI SOSPETTI – Si deve isolare il soggetto in una stanza chiusa e ben areata e bisogna chiedere l’intervento del 112.

CASI CONCLAMATI – Sarà necessario l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva. Saranno ripristinate le misuree rigide di distanziamento, saranno sospesi gli allenamenti di gruppo fino ad una nuova ripetizione di test molecolari e sierologici. E’ prevista ovviamente una nuova sanificazione dei locali.

(Fonte: SS24)