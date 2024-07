Detto fatto. In Francia è una voce che circola già da settimane e oggi diventano più concrete le voci secondo cui Kylian Mbappé investirà in Ligue2, in particolare nel Caen. Il neo giocatore del Real Madrid, si allenerà col club spagnolo dal 7 agosto, diventerà azionista di maggioranza del club francese - fino all'80% - per una cifra attorno ai 15-20 mln di euro.