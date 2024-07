L'Inter non è l'unico club di proprietà di Oaktree. Il fondo americano ha investito anche sul Caen e già dal 2023 però si parla di un loro addio al club francese. In queste ore si è tornato a parlare della cessione delle quote di maggioranza del club perché si parla di un interesse nell'acquisirle da parte di una famiglia nota dello sport francese. La famiglia Mbappé. La madre del calciatore, scrivono i media francesi, sarebbe a capo del progetto.